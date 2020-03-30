Ресурсоснабжающие организации «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» отменили начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, начиная с марта 2020 года. Кроме того, при оплате задолженности полностью абонент освобождается от оплаты пени за все предыдущие периоды задолженности.

Учитывая вынужденные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и их влияние на экономическую ситуацию города, концессии пошли навстречу потребителям и отменили начисление пени, несмотря на то, что компании продолжают предоставлять услуги ЖКХ в полном объеме.

Предприятия жизнеобеспечения продолжают функционировать даже во время карантина: тысячи работников ЖКХ каждый день выходят на работу, чтобы обеспечить волгоградцев услугами первостепенной необходимости. Ведь без тепла, холодного и горячего водоснабжения и канализации уже невозможно представить жизнь, особенно в режиме самоизоляции и удаленной работы.

В условиях карантина и самоизоляции «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» предлагают бесконтактные способы оплаты своих услуг по интернету или через мобильные приложения на смартфонах:

в личном кабинете на сайте ivcru;

через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

в личном кабинете «Сбербанк Online»;

через мобильное приложение «Сбербанк Online».

Ресурсоснабжающие организации напоминают, что в условиях нестабильности крайне опасно накапливать задолженности, рано или поздно их все равно придется оплачивать, ведь плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом.

Концессии просят абонентов со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции: исключить встречи с родственниками и друзьями, выходить из дома только в случае крайней необходимости, а также переходить на электронные платежи, учиться пользоваться личным кабинетом для оплаты услуг ЖКХ. От осознанности и социальной ответственности каждого волгоградца зависит общее будущее всей страны.

Берегите себя и своих близких!



