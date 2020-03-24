«Концессии водоснабжения» применили нестандартный метод раскопки, чтобы устранить повреждение на канализационном коллекторе на глубине 7 метров. Большая глубина пролегания трубопровода и стесненные условия не позволяли произвести работы стандартными способами: землеройная техника не могла раскопать котлован такой глубины, кроме того, существовал риск обвала. Для решения поставленной задачи «Концессии водоснабжения» применили горный способ проходки вертикальных стволов и построили настоящую шахту.

При телеинспекционном обследовании канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. Карла Либкнехта, 2А обнаружено повреждение свода, которое в дальнейшем могло привести к возникновению аварийной ситуации. Данный коллектор собирает стоки с половины Дзержинского района, а затем переходит в магистраль диаметром 1200 мм. Глубина залегания коллектора — 7 метров, обычная землеройная техника не достает до такой глубины, поэтому чтобы устранить повреждение «Концессии водоснабжения» приняли решение раскапывать котлован шахтным методом.

«Концессии водоснабжения» устранили повреждение трубопровода уникальным методом Инфраструктура

Сначала рабочие разработали котлован при помощи экскаватора, а затем укрепили его стальными рамами и досками по внутреннему периметру. После этого шахту продолжали раскапывать вертикально при помощи грейфера, вывесив его на автомобильном кране, поэтапно укрепляя рамами и досками. Для недопущения разрушения поврежденного коллектора последние метры грунта копали вручную, сбрасывая землю в шахтерскую бадью, пока не добрались до канализационного коллектора. Только после этого стало возможным проведение ремонтных работ на трубопроводе.

«Концессии водоснабжения» устранили повреждение трубопровода уникальным методом Инфраструктура

Проходка на рамах горным способом – уникальный для водоканала метод, который рабочие «Концессий водоснабжения» переняли из шахтерского дела. Этот метод позволил разработать глубокий ствол в сильно стесненных условиях городской застройки, исключить риск обвала грунта и травмирования рабочих.

В настоящий момент все работы уже завершены, шахта засыпана, а коллектор работает в штатном режиме. Благодаря мастерству бригад «Концессий водоснабжения» ремонтные работы прошли незаметно для потребителей: волгоградцы не почувствовали никаких неудобств.

Качество предоставления коммунальной услуги – приоритетная задача «Концессий водоснабжения». Миссия компании – модернизировать систему водоснабжения и водоотведения Волгограда до уровня передовых предприятий в своей отрасли за счет применения в том числе и уникальных технологий.