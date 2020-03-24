«Концессии водоснабжения» применили нестандартный метод раскопки, чтобы устранить повреждение на канализационном коллекторе на глубине 7 метров. Большая глубина пролегания трубопровода и стесненные условия не позволяли произвести работы стандартными способами: землеройная техника не могла раскопать котлован такой глубины, кроме того, существовал риск обвала. Для решения поставленной задачи «Концессии водоснабжения» применили горный способ проходки вертикальных стволов и построили настоящую шахту.

При телеинспекционном обследовании канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. Карла Либкнехта, 2А обнаружено повреждение свода, которое в дальнейшем могло привести к возникновению аварийной ситуации. Данный коллектор собирает стоки с половины Дзержинского района, а затем переходит в магистраль диаметром 1200 мм. Глубина залегания коллектора — 7 метров, обычная землеройная техника не достает до такой глубины, поэтому чтобы устранить повреждение «Концессии водоснабжения» приняли решение раскапывать котлован шахтным методом.

Сначала рабочие разработали котлован при помощи экскаватора, а затем укрепили его стальными рамами и досками по внутреннему периметру. После этого шахту продолжали раскапывать вертикально при помощи грейфера, вывесив его на автомобильном кране, поэтапно укрепляя рамами и досками. Для недопущения разрушения поврежденного коллектора последние метры грунта копали вручную, сбрасывая землю в шахтерскую бадью, пока не добрались до канализационного коллектора. Только после этого стало возможным проведение ремонтных работ на трубопроводе.

Проходка на рамах горным способом – уникальный для водоканала метод, который рабочие «Концессий водоснабжения» переняли из шахтерского дела. Этот метод позволил разработать глубокий ствол в сильно стесненных условиях городской застройки, исключить риск обвала грунта и травмирования рабочих.

В настоящий момент все работы уже завершены, шахта засыпана, а коллектор работает в штатном режиме. Благодаря мастерству бригад «Концессий водоснабжения» ремонтные работы прошли незаметно для потребителей: волгоградцы не почувствовали никаких неудобств.

Качество предоставления коммунальной услуги – приоритетная задача «Концессий водоснабжения». Миссия компании – модернизировать систему водоснабжения и водоотведения Волгограда до уровня передовых предприятий в своей отрасли за счет применения в том числе и уникальных технологий.



