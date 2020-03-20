Ко Всемирному дню водных ресурсов «Концессии водоснабжения» и средняя школа №81 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда представляют результаты первого этапа образовательного проекта «Уроки с водоканалом». Это два 11-минутных фильма по темам школьных уроков химии – «Электролиз» и «Коагуляция». Авторы проекта предлагают школам России использовать эти материалы в своих учебных программах.

«Концессии водоснабжения» всегда откликаются на запросы об экскурсиях на свои объекты для школьников и студентов, однако возможность посещения закрытых объектов водоканала ограниченна. Учебные фильмы призваны дать возможность всем желающим познакомиться с работой водоочистных сооружений дистанционно. В этом проекте сотрудничество концессий со школой, начавшееся с поддержки краеведческих конкурсов, вышло на новый уровень. В ходе съемок фильмов старшеклассники вместе с учителями изучили темы школьной программы на примерах производственных процессов на объектах водоканала.

В таких уроках школьные предметы приобретают наглядность и прикладное значение. На водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района школьники узнали, как в водоочистке применяется электролиз, а на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района темой урока была коагуляция, которая также применяется для подготовки питьевой воды.

Начиная этот проект в 2019 году, его авторы не предполагали, что карантинные меры весны 2020 года сделают настолько актуальной тему дистанционного образования. В настоящее время экскурсии на объекты водоканала не проводятся, и съемки продолжения «Уроков с водоканалом» отложены на неопределенный срок. Тем не менее, сценарный план урока биологии готов, и будет реализован, как только позволят карантинные ограничения.

«Концессии водоснабжения» благодарят учителей Тамару Евгеньевну Бунееву и Ирину Анатольевну Мартынову, а также их учеников, за участие в проекте. Для всех это было новым и необычным делом, учиться снимать образовательные проекты нам пришлось вместе.

Посмотреть видеоуроки можно по ссылкам:

Урок 1. Электролиз

Урок 2. Коагуляция

Можно также воспользоваться QR-кодами.

Для публикации уроков с водоканалом создан одноименный канал на Youtube, на него можно подписаться, чтобы не пропустить выход новых фильмов (подписчикам приходят уведомления). Распространение ссылок через социальные сети приветствуется, настройки канала также допускают встраивание видео на сайтах.

Учрежденный ООН в 1993 году Всемирный день водных ресурсов проводится ежегодно 22 марта. В этот день по всему миру проводятся мероприятия, подчеркивающие важность пресной воды, поддерживающие усилия по достижению цели в области устойчивого развития: водоснабжение и санитария для всех к 2030 году. Тема Всемирного дня водных ресурсов 2020 года посвящена неразрывной связи проблем воды и водоснабжения с изменениями климата. Грамотное использование воды поможет в борьбе с наводнениями, засухой, увеличит доступ к воде для большего числа людей, снизит уровень загрязнения воды. Просветительская работа, которую ведут «Концессии водоснабжения», помогает горожанам оценить, каким трудом достается чистая питьевая вода, какие сложные технологические процессы используются в водоочистке, а потому бережное отношение к питьевой воде – это не только забота о семейном бюджете, но и ответственность перед всем миром.



