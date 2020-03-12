«Концессии водоснабжения» приостановили подачу холодной воды на несколько объектов Красноармейского района, чтобы демонтировать самовольную врезку в сети водоснабжения. Нелегальное использование ресурса стало причиной разбалансировки системы и некачественного водоснабжения абонентов.

В «Концессии водоснабжения» обратился владелец столовой по адресу ул. Шиллера, 6, с жалобой на низкое давление в водопроводной сети. Чтобы разобраться с проблемой, инспекция сбыта концессий провела ряд обследований и обнаружила на территории бывшего ОАО «Вторчермет» самовольно смонтированный участок водопроводной трубы диаметром 40 мм, вглухую подключенный к бесхозяйным сетям. Предположительно водоснабжение по нелегальной врезке осуществлялось на производственное предприятие, расположенное на огороженной территории в затоне реки Волга.

Обнаружить нелегальное водопользование удалось благодаря «черным копателям», искавшим на территории бывшего «Вторчермета» металлы. Во время раскопок они повредили нелегальный трубопровод, который пришлось чинить самовольщику. Благодаря свежему разрытию его и обнаружили. Сейчас нелегальная врезка ликвидирована и все абоненты, попавшие в зону отключения, получают ресурс в штатном режиме.

Контролеры «Концессий водоснабжения» проводят регулярные проверки по выявлению самовольных подключений к сетям водоснабжения. За прошедший год выявлено 475 объектов с самовольным присоединением и пользованием централизованными системами водоснабжения и водоотведения, в их числе 213 объекта юридических лиц и 262 объекта частного сектора.

Система водоснабжения рассчитана на определенные стандарты потребления, и непредусмотренная нагрузка может привести не только к проблемам с давлением, но и к авариям на сетях. Именно для этого потребители ресурса должны оформлять договор и получать технические условия на присоединение к сетям. Разрешая присоединение, ресурсоснабжающая компания учитывает нагрузку на сети, реальную возможность обеспечить качественное водоснабжение существующим и новым абонентам, а значит планирует изменение мощностей насосных агрегатов, замену труб с меньшего диаметра на большие, а также многие другие работы.

В результате выявления нелегалов отключают от водоснабжения, а также накладывают серьезные штрафные санкции. Сумма штрафа для физического лица составляет от 1000 до 1500 рублей, юридического лица до 30 тыс. рублей. Помимо штрафа недобросовестный абонент обязан оплатить неучтенную воду из расчета максимальной пропускной способности нелегально врезанных труб, умноженной на двадцатичетырехчасовое потребление в течение последних шести месяцев. А в ряде случаев нарушитель может понести и уголовную ответственность.

В большинстве случаев расплата за незаконное техприсоединение превысит абонентскую плату за водопотребление на протяжении нескольких лет. Легально пользоваться водопроводом значительно дешевле.



