В рамках инвестиционной программы за 2019 год «Концессии теплоснабжения» проложили порядка 20 км трубопровода обратной циркуляции во всех районах города. Сейчас идет врезка и опрессовка новых трубопроводов, основные пуско-наладочные работы начнутся после окончания отопительного сезона. В 2020 году компания планирует проложить еще как минимум 10 км циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения.

Восстановление трубопроводов обратной циркуляции – часть масштабной программы повышения качества горячего водоснабжения в Волгограде. В ходе разработки этой программы в 2017 году специалисты «Концессий теплоснабжения» установили, что в трети МКД отсутствует обратная циркуляция между жилыми зданиями и тепловыми пунктами, где приготавливается горячая вода. Система либо вышла из строя в ходе эксплуатации, либо не была предусмотрена еще на этапе строительства зданий. Абонентам приходилось подолгу сливать воду из крана, чтобы она нагрелась до нужной температуры.

Для реализации миссии компании и создания комфортной среды проживания «Концессии теплоснабжения» устанавливают в ЦТП современные циркуляционные насосы и прокладывают трубы из гибких полимерных материалов, благодаря которым срок службы всей системы увеличивается до 40 лет. С помощью системы обратной циркуляции будет обеспечено непрерывное движение горячей воды между тепловым пунктом и домами.

Восстановление обратной циркуляции проводится вне зависимости от сезона, а в период строительства трубопроводов горячее водоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме, по действующим сетям.

Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС «Концессии теплоснабжения» осуществляют до вводов в дома, при этом чтобы данная работа возымела надлежащий эффект, нужно восстановить обратную циркуляцию еще и внутри зданий. Это зона ответственности управляющих организаций.

Восстановление циркуляции ГВС в Волгограде является частью масштабной инвестпрограммы. В 2020 году «Концессии теплоснабжения» планируют уделить приоритетное внимание обновлению изношенных сетей теплоснабжения.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,2 млрд руб.



