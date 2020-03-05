«Концессии теплоснабжения» продолжают модернизацию городских котельных во всех районах города. Сейчас в рамках инвестиционной программы на объектах ведутся строительно-монтажные работы, завозится новое оборудование. Во время проведения работ все потребители в зоне теплоснабжения котельных получают тепло и горячую воду в штатном режиме.

Так, в Центральном районе Волгограда в котельной квартала 101 по ул. Камская, 4 уже выполнена комплексная реконструкция, сейчас специалисты ведут работы по устройству теплоизоляции технологических трубопроводов в здании котельной и пристроенном ЦТП. В котельной квартала 40 по ул. Пражская «Концессии теплоснабжения» выполнили капитальный ремонт кровли и теперь продолжают общестроительные работы внутри здания. Также ведется приемка насосного оборудования и частотных преобразователей, подготовка к их монтажу. В котельной «ТДиН» специалисты завершили работы по замене поверхностей нагрева ПТВМ-100 и сейчас проводят гидравлические испытания.

В Краснооктябрьском районе в котельной «4-х Связистов» «Концессии теплоснабжения» уже заменили конвективную часть котла ПТВМ-30М, завершили работы по ремонту дымовой трубы и ограждению территории, выполнили реконструкцию системы электроосвещения, произвели монтаж пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения. Сейчас на объект завозятся новые насосы рециркуляции и подпиточной воды, повысительные насосы ХВС, насосы раствора соли и насосы рабочей воды. Новое оборудование будет смонтировано после завершения отопительного сезона.

Также модернизация оборудования котельных осуществляется в Ворошиловском, Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда. Основные работы по технологической части с заменой насосного и котлового оборудования запланированы после отопительного периода во время плановых остановов котельных согласно утвержденному графику.

Эксплуатация современного оборудования позволит улучшить качество коммунальных услуг тысячам абонентов города. Важно, что на время реконструкции объектов коммунальные услуги потребителям оказываются в штатном режиме.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,2 млрд руб.



