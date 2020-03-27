Неделя с 30.03.2020 объявлена нерабочей согласно Указу Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С 06.04.2020 (понедельник) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» переходят на бесконтактный прием документов от абонентов. Связаться со специалистами компаний, направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы можно любым из следующих способов.

Уважаемые абоненты, просим вас со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции. Исключите встречи с родственниками и друзьями, старайтесь выходить из дома только в случае необходимости. Берегите себя и своих близких!



