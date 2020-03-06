Сервис «Везёт» посчитал изменение количества женщин, занятых в сфере такси за прошлый год. Абсолютные цифры напрямую связаны с численностью жителей городов. Тем интереснее данные о количестве женщин, занятых в такси в городах разного масштаба. Например, Новосибирск в три раза больше Новокузнецка, при этом количество женщин-перевозчиков разнится не так сильно. Уфа с преимущественно мусульманским населением находится на втором месте в этом списке.

Краснодар в этом списке на 15 месте.

ТОП-10 городов с наибольшим количеством женщин-водителей

Новосибирск – 1502 человека Уфа – 1117 человек Челябинск – 1070 человек Волгоград – 941 человек Новокузнецк – 883 человек Омск – 877 человек Казань – 824 человека Екатеринбург – 722 человека Хабаровск – 695 человек Воронеж – 655 человек

Профессия таксист до сих пор является преимущественно мужской, доля женщин в этой сфере не превышает 10%. В нашей базе гендерное распределение в городах показало, что самая большая доля женщин в такси на Урале (Первоуральск 8%, Березники 7%, Магнитогорск 6%), а в Волгограде женщин-водителей всего 3%.

При этом именно в Волгограде в 2019 году их количество выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В отрасли наблюдается прирост женщин-водителей, в среднем, это около 8-9% ежегодно, но тем не менее женщин в такси совсем немного – всего 2,5% от общего числа водителей, зарегистрированных в сервисе “Везёт”.

Феминитивы для такси

Сервис заказа поездок “Везёт” провел опрос среди своих подписчиков в “Вконтакте”, чтобы поинтересоваться, как пассажиры называют женскую половину водителей. В голосовании приняло участие 200 человек.

Водительница – 12%

Таксистка – 24%

Шоферка – 5%

Женщина-водитель – 52%

Другое – 6%

Мы спросили у женщин в разных городах о том, почему они работают в такси, и как бы они проголосовали в этом опросе.

Ольга

Я работаю в такси 3 года. Думала, чем заниматься, чтобы ничего не делать. А водить для меня — удовольствие, а не работа. Поэтому пошла в такси. Мне все время задают вопрос не страшно ли мне. А я даже не понимаю — все люди хорошие, много разговаривают, улыбаются. Может, у нас в Краснодаре такие, не знаю. Бывали и пьяные пассажиры, но тоже всегда добродушные, веселые. Раньше я по ночам работала, а сейчас поменяла график — появился еще один бизнес-удовольствие и с детьми время стала ценить больше. Сейчас я делаю букеты из живых цветов, клиенты приходят через соцсети, а между заказами в такси доставляю мои букеты.

Люди совсем не удивляются, когда видят женщину за рулем. Двое из ста, бывает, скажут: «О! Женщина меня везет, значит, будет хороший день!»

Чаще всего меня записывают «таксистка». Это клиенты, которым нужно рано утром куда-то поехать или детей отвезти.

Анна

Я работаю в такси 4 года. Раньше работала на автомобильном заводе помощником мастера. Искала себе что-то со свободным графиком, потому что дети в школу пошли. А сейчас уже на основное производство не смогу выйти — привыкла распоряжаться своим временем сама.

Люди очень часто удивляются, увидев меня за рулем: «Ой, девушка». В основном это мужчины. Они же чаще не берут сдачи. Мне кажется, мой пол мне только помогает зарабатывать больше.

Меня часто называют автоледи. Я согласна на такое обозначение профессии, не часто слышу феминитивы, сейчас они режут слух все-таки. Женщина-водитель такси — уже необычно, если еще слово новое использовать, то совсем непривычно звучит.



