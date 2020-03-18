Из-за аномально теплой зимы и отсутствия ледостава волгоградцы могут наблюдать изменение цветности холодной и горячей воды. Все лабораторные показатели воды находятся в норме, изменение цветности не представляет опасности для потребителя.

Водопроводная вода города, несмотря на различимое глазом изменение цветности, соответствует установленным стандартам и безопасна для человека. Визуальное изменение цвета является следствием естественных природных процессов, проходящих в источнике водоснабжения – р. Волга. Обычно подобные явления характерны для периода паводка в апреле-мае. В настоящее время из-за теплой зимы и отсутствия ледостава специалисты ресурсоснабжающих компаний наблюдают такую картину на 1-2 месяца раньше привычного.

Для природной воды в период паводка характерно наличие гуминовых и апокреновых кислот, которые могут находиться в свободном состоянии или в виде адсорбционных органо-минеральных соединений. Данные явления приводят к изменению органолептических показателей воды, в первую очередь – цветности. Эти вещества не оказывают влияния на организм человека.

Такие изменения являются естественными природными процессами. На их периодичность и продолжительность оказывает влияние множество факторов, прежде всего, гидрологического происхождения. Гидрологические параметры реки зависят от ледостава, паводка, изменения русла реки и множества других параметров.

Изменение цветности воды источника не превышает установленные нормативы и не представляет опасности для потребителя.

Контроль качества воды проводится в круглосуточном режиме специализированной лабораторией. Центральная испытательная лаборатория природной питьевой воды ООО «Концессии водоснабжения» проводит анализ проб с шести водозаборов по 52 показателям. Помимо этого, из водоразводящей сети города по 8 районам ежемесячно отбирается около 1 тысячи дополнительных проб.

В настоящее время для нормализации цветности воды «Концессиями водоснабжения» принимаются дополнительные меры по корректировке технологических процессов водоподготовки на водоочистных сооружениях для улучшения органолептических свойств питьевой воды.



