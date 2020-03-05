Познакомиться с историей Сталинградского драматического театра им. М. Горького можно будет в рамках документальной выставки «Свидетель», которая открывается в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова (пр.им. В. И. Ленина, 21). На выставке будут представлены произведения волгоградских живописцев, графиков и скульпторов, а также мультимедийная экспозиция.

Главным героем нового выставочного проекта «Свидетель» является здание бывшего Сталинградского драматического театра, прописанного сегодня по адресу: Волгоград, улица Мира, 5. На выставке будет демонстрироваться мультимедийная композиция, состоящая из видеофайлов, скриншотов игровых художественных и документальных фильмов, воссоздающих образ Сталинградского драмтеатра 1920-х – начала 1960-х гг. Подобная подборка проводится и впервые и посетителям музеяя будет интересно узнать, в каких из кинофильмов запечатлено здание драмтеатра.

Мультимедийная композиция состоит из кадров таких кинолент, как «Сталинград» (2013), «Надежда» (1954), «Девичья весна» (1960), «Переходный возраст» (1967), «Железное поле» (1986), «Клятва» (1944); документальных лент «Сталинград» (1943), «Возрождение Сталинграда» (1944). Конечно же, достойное место в экспозиции заняли и архивные фотографии сцен из спектаклей театра, портреты замечательных актеров К. Синицына, Е. Мязиной, В. Акимова, И. Смоктуновского, И. Лапикова, Т. Дорониной и других, любезно предоставленных Государственным архивом Волгоградской области, которые также вплетены в ткань повествования.

Театр в контексте времени и места увидели глаза художников, писавших его начиная от послевоенных сороковых до девяностых годов ХХ века. Это Геннадий Печенников, Павел Гречкин, Виктор Лосев, Фёдор Суханов, Виктор Коваленко, Юрий Гальков, Алексей Бородин. Также посетители смогут увидеть портреты знаменитых театральных художников Сталинграда, кто творил театральную славу нашего города – Николая Медовщикова и Фёдора Красина.

Открытие выставки состоится 6 марта в 17:00.



