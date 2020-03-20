В регионе стартовали рейды чистоты, в рамках которых будут проведены проверки качества работы управляющих организаций. Рейды охватят все населенные пункты. Специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области проверили уже свыше 170 многоквартирных домов в муниципальных образованиях региона.

По данным региональной Госжилинспекции, плановые проверки состоялись в Краснооктябрьском районе Волгограда — рейд прошел на придомовых территориях на улицах Маршала Еременко, Титова и Хользунова. Во время проверок особое внимание уделяется санитарному состоянию контейнерных площадок, входных групп, цоколей зданий, отмостки, малых архитектурных форм. Специалисты дали оценку функционированию систем водостока — осмотрели желоба, лотки, воронки и водосточные трубы.

Основные выявленные нарушения — просадка отмостков, посыпавшаяся штукатурка, несоответствие техническим нормам длины внешних водостоков, невывоз веток после опиловки деревьев. Эту информацию доведут до сведения УК, которые обязаны устранить нарушения согласно составленному плану-графику. В противном случае к ним применят меры административного характера, в том числе штрафы.



