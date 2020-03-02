На этой недели Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького приглашает желающих на презентацию новой книги «Я верю» известного писателя и публициста, автора популярных романов Александра Лапина.

Александр Лапин – общественный деятель, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Международной литературной премии имени Валентина Пикуля и Большой литературной премии России за 2019 год.

Недавно Александр Лапин выступил инициатором социального проекта «Я верю», главной идеей которого стал духовный поиск – от традиционных мировых религий до эзотерических учений. В течение года читатели присылали истории собственных духовных исканий, из которых и родилась одноименная книга. В этом сборнике обычные люди делятся самым сокровенным – тайнами своей души и рассказывают о пути к Богу.

На презентации автор романа-эпопеи «Русский крест», а также книг «Святые грешники» и «Крымский мост» расскажет о своём творчестве и ответит на вопросы.

Презентация состоится 4 марта в 16:00 в конференц-зале Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького. Вход свободный. Справки по телефонам: 8(8442) 33-51-94, 33-20-21.



