В апреле тяжеловесам запретят ездить по дорогам регионального и межмуниципального значения, за исключением Третьей продольной магистрали. Постановление было подписано губернатором Волгоградской области.

По данным РИАЦ, подобные ограничения вводятся ежегодно, для сохранения асфальтового покрытия. Профильному комитету поручено обеспечить установку на дорогах временных знаков «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и проинформировать о вводимых мерах федеральные и региональные дорожные ведомства. Ограничения вводятся с 1 по 30 апреля 2020 года для большегрузов, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн.

ГИБДД ГУ МВД РФ по Волгоградской области рекомендовано организовать контроль за соблюдением ограничения.



