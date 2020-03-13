В рамках празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует акция «Эшелон Победы», проводимая в Южном военном округе (ЮВО) совместно с «Российскими железными дорогами».

Как сообщают в пресс-службе ЮВО, акция «Эшелон Победы» будет проводиться в период с 16 апреля по 8 мая. За это время эшелон сделает остановки на 30 железнодорожных станциях, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Новочеркасск, Ейск, Тамань, Симферополь, Краснодар, Туапсе, Белореченск, Майкоп, Армавир, Кропоткин (станция Кавказская), Ставрополь, Элиста, Буденновск, Минеральные Воды, Черкесск, Владикавказ, Назрань, Нальчик, Моздок, Грозный, Махачкала, Астрахань, Сальск, Тихорецкая, а также города-герои Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь.

Во время остановок для местных жителей будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям эшелона, выступления военных артистов, художественных коллективов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки современных образцов вооружения и техники воинских частей местных гарнизонов.

Сформированный состав планируется подать на железнодорожную станцию города Батайска Ростовской области 16 апреля 2020 года, откуда будет дан старт акции.

Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Ростова-на-Дону 8 мая в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Когда «Эшелон Победы» сделает остановку в Волгограде будет известно чуть позже, поэтому следите за новостями, чтобы не пропустить событие.



