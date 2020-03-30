До 3 апреля большинство пригородных поездов в Волгоградской области будет курсировать по расписанию выходного дня. Изменения не коснутся городской электрички № 6306 сообщением Южная​ — Тракторная, которая в эти дни будет курсировать по прежнему расписанию и маршруту.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, с 30 марта по 3 апреля из графика будут выведены пригородные поезда № 6675 и № 6676, курсирующие по маршруту Волгоград-1 – Кривомузгинский – Волгоград-1, а также № 6671 и № 6672, следующие по маршруту Волгоград-1 – Ложки – Волгоград-1.

На 30 марта и 2 апреля отменяется курсирование электропоездов № 6811 и № 6813, следующих по маршрутам Волгоград-1 – Качалино и Качалино – Петров Вал, а на 31 марта и 3 апреля – пригородных поездов № 6812 Петров Вал – Качалино и № 6814 Качалино – Волгоград-1.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.



