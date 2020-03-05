Жителей и гостей города приглашают на первую экскурсию по единственному в стране Музею российской горчицы, который находится на базе музея-заповедника «Старая Сарепта».

Во время экскурсии гостей проведут по современной интерактивной экспозиции, где с помощью цифрового оборудования и подлинных экспонатов можно узнать о том, как использовалась горчица разными народами, начиная со времен Древней Греции и заканчивая последними достижениями современного горчичного завода. Здесь представлены реалистичные макеты и электронная «Горчичная библиотека», которые расскажут о том, как Сарепта стала одной из горчичных столиц мира, наряду с французским Дижоном и английским Девонширом.

Гости не только познакомятся с технологиями получения горчичного масла, но даже собственноручно смогут попробовать получить горчичное масло из семян на прессах по технологиям 200-летней давности!

Музей российской горчицы стал результатом совместной работы музея-заповедника и ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта».

Экскурсии будут проходить каждое воскресенье марта в 15:00. Запись по телефонам: 8 (8442) 67-33-02, 8 (927) 511 — 6749.



