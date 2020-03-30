В регионе предприняты дополнительные меры обеспечения комплексной безопасности жителей региона, которые носят упреждающий характер и введены в соответствии с новыми требованиями, установленными Правительством РФ по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны с 28 марта 2020 года.

Согласно постановлению, которое подписал Андрей Бочаров, на территории регионе будет временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий, посещение кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательных и досуговых заведений. До 5 апреля 2020 года включительно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на заводские, рабочие и служебные столовые. Также приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, магазинов продовольственных товаров, товаров для животных, непродовольственных товаров первой необходимости. До особого распоряжения закрываются стоматологические клиники и кабинеты (кроме экстренной помощи), салоны красоты, косметические и другие объекты. Временно приостанавливается работа кружков, секций, библиотек и других учреждений культурно-досугового типа.

Пенсионерам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, необходимо до 5 апреля соблюдать режим самоизоляции.

Всем жителям и гостям Волгоградской области рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, объектов культа, перенести на более поздний срок намеченные торжества, памятные мероприятия (в исключительном случае ограничить число участников — не более 10 человек). Также необходимо воздержаться от зарубежных поездок и без крайней необходимости не выезжать за пределы области.

Органам власти, органам местного самоуправления необходимо принять дополнительные меры поддержки отраслевых предприятий и организаций в рамках своей компетенции, проработать дополнительные меры социальной поддержки для социально незащищенных групп жителей и сотрудников медицинских учреждений, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Данные меры обязательны к исполнению на всей территории Волгоградской области с 28 марта 2020 года и носят упреждающий характер, — сделал акцент губернатор. — Прошу отнестись с пониманием ко всем принимаемым мерам, направленным исключительно на обеспечение безопасности — вас, ваших детей, семей, родных и близких вам людей, всех жителей и гостей Волгоградской области. Прошу вас неукоснительно соблюдать все требования оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Задействованным органам власти, органам местного самоуправления, правоохранительным органам поставлена задача обеспечить выполнение решения оперативного штаба Волгоградского области.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова работает в круглосуточном режиме. Ситуация стабильная и контролируемая — работы усилена по всем направлениям. Сегодня под медицинским наблюдением находится 869 человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у четырех — все случаи локализованы: пациенты изолированы, проводится лечение. Совместно проживающие и контактные лица находятся под медицинским наблюдением.



