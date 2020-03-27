Дистанционное обучение в школах региона будет действовать с 6 по 12 апреля. В зависимости от ситуации будет принято решение о его продолжении или о возобновлении занятий в школах.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на выступление заместителя губернатора Зины Мержоевой, в регионе на площадке Волгоградской академии последипломного образования создан центр дистанционных технологий, работает телефон горячей линии, куда родители могут обратиться за помощью.

На сегодняшний день имеется более 20 платформ, которые предложил областной комитет по образованию для дистанционного обучения, в том числе, и социальные сети. К каждому ребенку будет индивидуальный подход в зависимости от технических возможностей, имеющихся в семье.

— На каждого ребёнка педагог готовит индивидуальный план занятий, — подчеркнула заместитель губернатора. — Если у родителей есть жалобы, вопросы, то можно обращаться на телефон горячей линии. Мониторинг ведется ежедневно. Все звонки берём в работу, анализируем обращения, люди должны получить обратную связь, если такая проблема есть.

На сайте Волгоградской академии последипломного образования размещены основные нормативные документы и рекомендации для организации дистанционного обучения, ссылки на электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.

Консультационную помощь педагогам по вопросам построения онлайн-уроков, скайп-лекций, подбора электронных обучающих ресурсов можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (8442) 606 609. Получить ответы на вопросы, связанные с образовательным процессом и организацией обучения на дому, родители школьников могут по телефону: 8 (8442) 308 613.



