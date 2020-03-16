В регионе продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок. Для их выявления проводятся рейды, которых с начала текущего годы было проведено уже более 240. В профилактической работе задействованы не только сотрудники облкомприроды, но и представители органов местного самоуправления, полиции, МЧС, различных организаций.

Благодаря эффективно организованной профилактической работе пресечено несколько десятков правонарушений в сфере обращения с отходами и правил благоустройства поселений при транспортировке отходов, сыпучих грузов и смесей. По итогам выездов составлено 82 протокола, на сегодняшний день назначено 46 штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей.

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на прошлой неделе 6 экипажей участвовали в рейдах на территории Волгограда, Михайловки, Старополтавского и других районов области. Маршрут движения включал, в том числе, участки, зачищенные от отходов в начале этого года. Так, в Краснооктябрьском районе Волгограда, по ул Таращанцев ликвидирована свалка общим объемом около 300 кубометров. Территория в 600 кв. метров остается чистой. А вот в Советском районе, недалеко от памятника Лысая гора, несмотря на то, что один из участков зачищен в начале февраля, здесь вновь появились кучи стройотходов. Информация передана в местную администрацию. В общей сложности за один день составлено 7 протоколов об административной ответственности, нарушителям грозят штрафы.

Вместе с тем, в Волгоградской области с привлечением общественности разрабатываются дополнительные меры по борьбе с несанкционированными свалками, в том числе на землях государственного лесного фонда. Среди них — зачистка территорий и ликвидация свалок в границах полос отвода железных и автомобильных дорог; ужесточение ответственности за сброс отходов на почву и в водоемы; формирование межведомственных мобильных групп для пресечения незаконной транспортировки ТКО. Для получения актуальной и оперативной информации на наиболее проблемных территориях используются квадрокоптеры.



