В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград арена» назначается дополнительная городская электричка.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, для перевозки футбольных болельщиков на 9 марта в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка — Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 14:23, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 15:23. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 15:29.

В тот же день электропоезд № 6730/6729 сообщением Аэропорт — Шпалопропитка и № 6808 Качалино — Волгоград-1 будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

— № 6730/6729 сообщением Аэропорт — Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 18:27, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:52, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:54;

— № 6808 сообщением Качалино — Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в 17:05, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:16, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 18:24.

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Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».



