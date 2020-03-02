В регионе продолжают закупать квартиры для детей сирот. Так, в феврале было закуплено 19 квартир в Камышинском, Городищенском и Палласовском районах. Очередная серия закупок готовых помещений стартует в марте.

По информации комитета строительства Волгоградской области, всего с начала 2020 года размещено более 100 извещений для приобретения жилья детям-сиротам. Из них на вторичном рынке в городах Михайловке, Камышине, Урюпинске, Фролово, Жирновске, Калаче-на-Дону, Котово, Ленинске, Палласовке, Серафимовиче, станице Кумылженской, а также Городищенском, Иловлинском, Дубовском, Николаевском, Новоаннинском, Октябрьском и Светлоярском районах. Требования достаточно высокие. К рассмотрению принимаются готовые квартиры площадью от 28 до 45 квадратных метров с отделкой под ключ, оборудованные кухонными плитами, новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов. При этом квартиры приобретаются в домах, расположенных преимущественно вблизи социальной и транспортной инфраструктуры.

В 2020 году в регионе жилищный вопрос с помощью государства будет решен для 350 детей-сирот при установленном Минстроем РФ плане в 164.



