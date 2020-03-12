ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Марии Селюк на должность Директора по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона.

Ранее занимавший эту должность Артем Филин перешел на работу в Beeline Uzbekistan (входит в Veon Ltd).

Мария Селюк начинала свою карьеру в 2006 году в телекоммуникационной отрасли, руководила отделом маркетинга регионального оператора связи ОАО «НТК». В 2011 году Мария возглавила направление маркетинга Приморского филиала ПАО «ВымпелКом», участвовала в проекте запуска сети 4G Билайн в Приморском крае, а также успешной интеграции ОАО «НТК» в ПАО «ВымпелКом».

Мария Селюк также имеет опыт работы в маркетинге FMCG-бизнеса и цифрового ритейла, под ее руководством были успешно реализованы проекты по запуску мобильного приложения, программ лояльности и систем мониторинга удовлетворенности клиентов.

Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Александр Тепляков:

«Билайн реализует масштабную программу развития сети 4G в регионах Юга, начиная с 2018 года. На фоне улучшения качественных показателей работы сети и роста проникновения смартфонов с поддержкой 4G актуальна задача стимулирования потребления цифровых сервисов в сети 4G. Мария Селюк также будет отвечать за реализацию на Юге маркетинговой составляющей стратегии Билайн. Уверен, что опыт Марии поможет команде достичь поставленных целей».

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Мария Сергеевна Селюк в 2006 году окончила Владивостокский институт международных отношений Дальневосточного государственного университета, в 2010 году завершила обучение по специальности «Экономист» во Владивостокском институте экономики и сервиса.

В состав региона Юг входят: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.



