В регионе стартовал межрайонный конкурс под названием «Скворечник». Участникам предлагают смастерить искусственное гнездовье для птиц. Организаторами конкурса выступают сотрудники природного парка «Цимлянские пески». Принять участие в конкурсе могут воспитанники детсадов, школ и организаций дополнительного образования детей и экологических объединений Чернышковского и Суровикинского муниципальных районов Волгоградской области.

Межрайонный конкурс «Скворечник», который продлится до середины апреля этого года, проводится по одной номинации «Лучший отчёт». Оргкомитет рекомендует участникам не просто изготовить в натуральную величину искусственное гнездовье для птиц, вывесить его в местах, пригодных для гнездования, но и провести массовую акцию, посвященную Дню птиц — он будет отмечаться в первый день апреля. Все свои действия необходимо отразить в творческом отчёте с помощью наглядных материалов — презентации и фото.

Важно, что приём заявок на участие в конкурсе принимаются до 6 апреля, а сами работы необходимо успеть прислать до 17 апреля этого года.

Награждение победителей состоится после 23 апреля 2020 года.

По всем вопросам участия в конкурсной части акции обращаться по тел/факс 8 (84474) 6-31-94, или по электронной почте: [email protected]ru.



