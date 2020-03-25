Ещё одно учреждение города перешло в режим онлайн работы. Волгоградская областная детская библиотека объявила, что для предотвращения риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции, посещение библиотеки приостановлено.

Те книги, которые находятся на руках у читателей, можно будет вернуть когда библиотека вновь откроет свои двери. Продлить их можно по телефонам 37-08-47, 37-72-56, с помощью сервиса «Продление книг онлайн» на сайте или в группе библиотеки ВКонтакте vk.com/vodb34.

Новые книги можно прочитать пока только в электронном формате. Выбор широк – ресурсы электронной коллекции библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки и электронной библиотеки ЛитРес.

Также можно совершить виртуальную экскурсию по библиотеке, познакомиться с интерактивными книжными выставками, посмотреть буктрейлеры, «полистать» электронный журнал К.И.В.И., взглянуть на экспонаты «Музея дружбы, победившей войну» и культурные достопримечательности Волгоградской области, познакомиться с творчеством других читателей и поделиться своим!

Скоро на сайте библиотеки будут запущены новые онлайн-проекты: интерактивный игровой курс «Библиотечный штурвал», библиотека аудиосказок «Библиотечный патефон» и рубрика «Неболейка».

Связаться с библиотекой можно по телефонам 37-72-01, 37-08-47, 37-72-56; по e-mail [email protected], [email protected]; через формы на сайте biblioteka-volgograd.ru или в комментарии к любой статье; через сообщения в группе библиотеки ВКонтакте vk.com/vodb34



