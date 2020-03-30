Для обеспечения защиты здоровья горожан в регионе было принято решение с 30 марта временно приостановить действие транспортных карт для льготных категорий граждан, поскольку практически все волгоградцы, пользующиеся льготами, входят в особую группу риска (дети, пожилые люди, лица с ослабленным здоровьем и пониженным иммунитетом, члены многодетных семей). Основные рекомендации для данной категории: самоизоляция, отказ от посещения мест с массовым пребыванием людей и максимальное ограничение перемещений по городу.

​Приостановка действия льготных проездных в общественном транспорте – это временная мера, связанная с обеспечением комплексной безопасности жителей муниципалитета и предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Ранее на этой неделе аналогичные меры введены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и других регионах страны.

По тем же причинам с 30 марта все муниципальные маршруты Волгограда будут работать в сокращенном режиме – до 20:00.



