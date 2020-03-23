На прошлой неделе бригада «Концессий водоснабжения» ликвидировала канализационный засор во дворе жилых домов по ул. Аллея Героев, 4 – Советская, 15. Причиной засора стали массивные жирберги, которые образовались, по всей видимости, из-за слива кулинарного жира в канализацию предприятием общественного питания.

Буквально слово «жирберг» сформировалось по аналогии с «айсбергом», только вместо льда – жир. Это застывшая в канализационной системе масса, состоящая из остатков кулинарного жира и не подверженного разложению материала — предметов личной гигиены и бытового мусора. Иначе говоря, из всего, чему место в мусорной корзине, но никак не в канализации. Горячий жир застывает в глубине трубопровода и закупоривает трубы, а бытовой мусор, выброшенный в унитаз, наращивает этот засор, создавая эффект кораллового рифа, который будет расти, пока не приведет ко всем в прямом смысле вытекающим последствиям.

Засоры на канализационных сетях Волгограда – обычное дело, с которым легко справляются бригады «Концессий водоснабжения». Для профилактики засоров и прочистки забитой канализации в рамках инвестпрограммы компания приобрела современные каналопромывочные машины. Но когда дело касается жирбергов, даже самое передовое оборудование не всегда справляется, тогда слесарю приходится разбирать засор вручную, а иногда и заменять часть забитой трубы. Чаще всего подобные засоры образуются как раз-таки вблизи предприятий общепита. В прошлом году подобный засор произошел на ул. Комсомольская, тогда для выполнения работ бригадам пришлось вскрывать асфальтобетонное покрытие. Опытные работники знают, где чаще всего возникают такие засоры, и присматривают за этими местами, чтобы вовремя ликвидировать нарастающий жирберг.

В целом стоит отметить, что потребительская дисциплина волгоградцев заметно улучшилась. За самые напряженные 8 новогодних дней бригады устранили 172 засора, что в 1,5 раза меньше прошлого 2019 года: тогда устранили 261 засор. Такая же тенденция и у первых месяцев года: январь 2019 г. — 1204 засора, январь 2020 г. – 865; февраль 2019 г. — 956 засоров, февраль 2020 г. – 794. А по сравнению с 2015 годом – временем прихода «Концессий водоснабжения» в Волгоград, количество инцидентов на сетях канализации снизилось почти на треть. Разница очевидна, и тенденция на сокращение количества засоров сохраняется.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все больше волгоградцев переходят на удаленный режим работы и остаются дома, а значит нагрузка на внутридомовые сети канализации возрастает. Именно в такие моменты как никогда важно помнить об ответственном потреблении и не путать канализацию с мусоропроводом, от этого зависит общий комфорт и качество жизни горожан.



