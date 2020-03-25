Билайн объединил ссылки на популярные государственные услуги и сайты органов государственной власти в мобильном приложении «Куб!» (6+) и отменил тарификацию внутри этого приложения для своих абонентов, принимая во внимание социальную значимость этих ресурсов.

Приложение «Куб!» доступно для смартфонов с операционной системой Android по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.cubex

В скором времени «Куб!» будет доступен для устройств на iOS. Установить и использовать его может абонент любого оператора связи, для абонентов в сети Билайн на территории России трафик в приложении не тарифицируется.

Мобильное приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематике. Раздел «Госсервисы» содержит полезные ссылки в таких категориях, как «Семья и дети», «Транспорт и вождение», «Образование», «Пенсия, пособия и льготы» и другие с учетом региона нахождения абонента.

В качестве одной из мер поддержки усилий органов власти по борьбе с коронавирусом в приложении «Куб!» в разделе «Здравоохранение» выделена категория «Информация о коронавирусе» со ссылками на информационные ресурсы, содержащие актуальную информацию по профилактике коронавируса: страницы сайтов Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора — все эти ресурсы доступны в приложении с нулевой тарификацией для абонентов Билайн. Доступ к правительственному сайту стопкоронавирус.рф с оперативной информацией о ситуации в стране через приложение для абонентов Билайн также не тарифицируется. Кроме того, в разделе «Здравоохранение» есть ссылки на сайты с информацией о специальных проектах в этой сфере, на ресурсы с информацией о редких заболеваниях и др.

Всего в мобильном приложении «Куб!» доступны ссылки более чем на 300 страниц государственных ресурсов.

Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди предпринимаемых компанией мер — пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге для абонентов Билайн, отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн, отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн на территории России и возможность для абонентов Билайн даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа.



