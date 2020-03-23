Библиотека им. М. Горького доводит до своих читателей, что на данный момент работает в онлайн режиме. Читателям доступны различные онлайн-сервисы, а в ближайшее время ещё планируется запустить цикл видеоматериалов, подготовленных разными отделами библиотеки.

Удаленный доступ к ресурсам библиотеки, все онлайн-сервисы Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по-прежнему к услугам читателей. Информационно-библиографический отдел осуществляет консультации по вопросам поиска литературы, описания источников для научных работ, справки о наличии книг, периодических изданий в библиотеке по телефону 33-11-48, по электронной почте [email protected]. Тематические запросы принимаются в рамках Виртуальной справочной службы http://korunb.nlr.ru/query_form.php

Сектор МБА и ЭДД принимает и выполняет заказы пользователей библиотеки на электронные копии документов из в фонда ВОУНБ им. М. Горького журнальные и газетные статьи; фрагменты из книг, справочников, монографий правомерно опубликованных и охраняемых авторским правом объемом не более 15% от документа в одном заказе; ноты. Заказы принимаются в произвольной форме по электронному адресу: [email protected]

Обо всех новинках, которые Волгоградская ОУНБ им. М. Горького готовит, оперативно сообщается на официальном сайте http://vounb.volgograd.ru/?option=main. Здесь всегда можно найти интересную и познавательную информацию, в том числе, в формате видеороликов.

Кроме того, уже в настоящее время наши читатели, не выходя из дома, могут совершить виртуальные экскурсии по Волгоградской ОУНБ им. М. Горького: https://www.youtube.com/watch?v=ZmON_ULHmW0; «И это всё о ней: видеопрогулка по выставкам Волгоградской Горьковки: https://www.youtube.com/watch?v=O2DKbBbR3W4