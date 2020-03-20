Для своих читателей Волгоградская областная библиотека для молодёжи продолжает работать в дистанционном режиме – онлайн. На сайте библиотеки для читателей открыт круглосуточный доступ к информационным ресурсам.

Все желающие могут воспользоваться электронным каталогом, полнотекстовой электронной библиотекой, периодикой онлайн, а также виртуальными книжными выставками, презентациями и другими электронными продуктами библиотеки, размещенными на сайте. Продлить срок пользования книгами можно по телефону 94-45-44 или на сайте, никакие ограничения на продление в период карантина не действуют.

Библиотека остается на связи с читателями в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм.

Выполнение библиографических и фактографических справок, составление списков литературы также доступно в удаленном режиме – в социальных сетях и по телефону.

Также планируется в ближайшее время расширить список услуг, доступных в режиме онлайн. Специалисты библиотеки готовятся проводить мероприятия в новом формате виртуального общения: планируются онлайн-лекции и презентации, экскурсии, громкие чтения и т.д.

Справки о работе библиотеки в дистанционном режиме можно получить по телефону 94-45-44 и в социальных сетях.