На участках по работе с населением прием граждан временно ограничен.
В связи с предотвращением риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 23.03.2020 временно приостановлен очный прием граждан на участках по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
Для подачи заявлений и документов (обязательно укажите контактный номер телефона) воспользуйтесь дистанционными каналами:
- Отправьте на электронный адрес [email protected].
- Оставьте заявку на сайте ivc34.ru или в личном кабинете.
- Отправьте почтой по адресу г. Волгоград, 400001, ул. Циолковского, 9А, офис 7.
- Опустите пакет документов в ящик для заявлений на участке.