На участках по работе с населением прием граждан временно ограничен.

В связи с предотвращением риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 23.03.2020 временно приостановлен очный прием граждан на участках по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Для подачи заявлений и документов (обязательно укажите контактный номер телефона) воспользуйтесь дистанционными каналами:

Отправьте на электронный адрес [email protected] . Оставьте заявку на сайте ivc34.ru или в личном кабинете. Отправьте почтой по адресу г. Волгоград, 400001, ул. Циолковского, 9А, офис 7. Опустите пакет документов в ящик для заявлений на участке.



