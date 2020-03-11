По итогам начала природоохранной акции «Вестники весны» был выявлен пока лишь один случай незаконной торговли краснокнижными растениями. В период с 6 по 8 марта на торговых точках Волгограда и Волжского рейдов инспекторами зафиксирован единственный факт торговли краснокнижными цветами на рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда – у торговца цветами инспекторами Облкомприроды изъято 5 стеблей иглицы колхидской. Это растение, как правило, используется для оформления букетов.

Отметим, что показатель этого года стал рекордным за все время проведения природоохранной акции «Вестники весны», подтвердив позитивную тенденцию снижения количества выявляемых нарушений. Так, если в 2015 году экологами на цветочных прилавках в преддверии 8 марта было изъято 3400 краснокнижных первоцветов, то в 2016 – уже 450, в 2017 – 215, в 2018 – 103, а в прошлом – всего 53 растения.

Итоги природоохранной акции «Вестники весны» Облкомприроды подведет в конце мая. Активные участники и победители проводимых в ее рамках конкурсов будут награждены грамотами и памятными призами.



