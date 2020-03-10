Жителей региона призывают принять участие в акции по проверке здоровья и выявлению рисков возникновения различных заболеваний. Мероприятия в рамках акции будут проходить в течение марта в муниципальных образованиях Волгоградской области.

Ближайшее мероприятие состоится 12 марта. В этот день с 10:00 до 16:00 в Волгоградском областном уронефрологическом центре состоится день открытых дверей, посвященный Всемирному дню почки. Все желающие смогут получить консультации уролога, невролога, онколога, сделать скрининг здоровья. Проходить такие осмотры особенно важно для жителей, имеющих в анамнезе наследственные факторы. Запись на участие в мероприятии — 10 марта по телефону (8443) 274-477.

14 марта с 9:00 до 15:00 в областном онкодиспансере и его филиалах пройдет День здоровья кожи. Онкологи проведут осмотр участников акции, расскажут о профилактике и способах раннего обнаружения онкологических заболеваний кожных покровов. По показаниям производится соскоб кожи, дерматоскопия и УЗИ. Записываться необходимо заранее: 10 марта с 12:00 до 20:00 по телефону контактного центра ГБУЗ «ВОКОД» (8442) 609-608. Номера в филиалах: Волжский 8-905-397-36-77, Камышин (8445) 790-479, Михайловка (84463) 2-76-90, Урюпинск (84442) 4-41-50.

20 марта в общественных местах Волгограда, Волжского и Камышина жители региона смогут проверить здоровье полости рта и получить консультацию специалистов. Работа мобильных стоматологических кабинетах будет организована с 11:00 до 16:00 в ТЦ «Ворошиловский», ТРК «Семь звезд», ТЦ «Европа Сити Молл», ТЦ «Хороший», ТЦ «Тулак», ТЦ «Космос», гипермаркете «Лента» на улице Пролетарская, ТРК «Парк Хаус». В городе-спутнике — в ТРК «Планета Лето», в Камышине — в детско-юношеском центре.

21 марта маленьких жителей области и их родителей приглашают на единый день диспансеризации в детские поликлиники: пациенты дошкольного и школьного возраста пройдут комплексное обследование от офтальмолога до невролога с необходимой аппаратной диагностикой.

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта на отдаленных территориях будут организованы выезды мобильного флюорографа: время работы с 10:00 до 13:00.



