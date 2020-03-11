В конце марта из Волгограда можно будет прямиком улететь в столицу Армении. Прямые рейсы в Ереван международный аэропорт Волгоград запускает совместно с авиакомпанией Nordwind Airlines.

По данным пресс-службы аэропорта, до 31 мая 2020 года полеты в один из древнейших и удивительнейших городов мира будут выполняться по воскресеньям, а начиная с июня – по четвергам. Время в пути – 1 час 45 минут. Билеты уже в продаже, стоимость перелета в одном направлении – от 5 401 рубля. Рейсы начнут выполняться с 29 марта.



