Если вы собираетесь 9 марта совершить поездку на поезде, то обратите внимание, что в этот день будет действовать расписание выходного дня.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, это связанно с предстоящими праздниками. На расписание выходного дня перейдут пригородные поезда в Волгоградской и Астраханской областях.

Также на 9 марта назначаются дополнительные пригородные поезда из Петров Вала до станций Качалино, Ильмень и обратно:

— № 6806 Петров Вал — Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 14:52, прибытием на конечную ст. Качалино в 17:02;

— № 6809 Качалино – Петров Вал отправлением со ст. Качалино в 8:30, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 10:43;

— № 6525 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал в 8:12, прибытием на конечную ст. Ильмень в 10:22;

— № 6526 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень в 12:14, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 14:20.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.



