Подрядная организации приступила ко второму этапу реконструкции мостового комплекса ГЭС, в рамках которого будет отремонтировано более девяти тысяч квадратных метров мостового полотна. Реконструкция выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в субботу, 15 февраля, для обеспечения безопасности в месте проведения работ начнется установка знаков и ограждений — на участке протяженностью 400 метров, согласно утвержденной схеме, движение автотранспорта будет организовано по двум полосам из трех.

Компании «РИСНА», которая выполняет работы, в текущем году предстоит выполнить ремонт как на ездовом полотне, так и под ним. В рамках работ специалистам необходимо отремонтировать металлические фермы и нанести на них современное лакокрасочное покрытие. Также будут приведены в порядок деформационные швы, уложена наливная гидроизоляция и дорожное покрытие из литого асфальтобетона, установлено новое оцинкованное барьерное и перильное ограждения. Внутри мостового комплекса продолжится восстановление железобетона торкретированием специальными строительными смесями.

Напомним, в 2019 году на мосту ГЭС был выполнен первый этап работ — приведены в порядок более 3,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна, а также конструкции внутри сооружения на двух участках протяженностью 577 метров. Ремонт планируется завершить в 2021 году, общая площадь обновленного мостового полотна превысит 21 тысячу квадратных метров.



