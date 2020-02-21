Сейчас огромное количество информации мы храним не на бумаге, а на электронных носителях: жёстких дисках, флешках, портативных накопителях. Это могут быть документы, проекты, фотографии, видео и многие другие важные вещи. Но современные носители информации хоть и надёжны, но не безупречны. Вы можете потерять свои файлы из-за износа жёсткого диска, вируса или даже хакерской атаки. Может так случиться, что вы сами случайно удалите что-то нужное без возможности восстановить обычными методами.

В таком случае самым простым решением будет пойти сервис: там вам восстановят всё что нужно и выставят огромный счёт за свои услуги. Но, к счастью, сейчас можно этого избежать. Существует множество различных программ, которые занимаются восстановлением утерянных данных. Одна из лучших в этой сфере – это программа EaseUS Data Recovery Wizard. В сервисах для восстановления информации используют такие же программы, поэтому нет нужды переплачивать и отдавать свой компьютер кому-то, если вы можете сделать всё сами.

Внезапная утеря чего-то важного, будь то проект, над которым вы работали неделю, отчёт, документы или даже памятная и дорогая сердцу фотография, всегда является неприятным событием. Поэтому вам будет нужно быстрое решение, которое вернёт всё на свои места. И тут EaseUS Data Recovery Wizard поможет вам и лишит всех проблем. Вам достаточно просто скачать бесплатную версию или приобрести платную. После этого вы быстро разберётесь в интерфейсе, зададите параметры поиска, и программа найдёт и восстановит ваши данные.

Среди своих конкурентов EaseUS Data Recovery Wizard обладает целым рядом преимуществ:

Программа работает быстро и восстановит информацию в кратчайшие сроки;

Отзывы пользователей сообщают, что именно эта программа помогает почти во всех случаях потери данных;

Некоторые программы для восстановления могут не только не вернуть файл, но и повредить его так, чтобы другие утилиты не смогли его найти. Но EaseUS Data Recovery Wizard – надёжная программа, которая не допускает такого;

Наличие бесплатной версии, которая поможет вам вернуть 2 Гб данных, не покупая утилиту;

Возможность работать с уже найденными файлами до окончания сканирования;

Платные версии программы позволят вам получать поддержку напрямую от разработчиков и помогут восстановить данные, даже если система не запускается;

Гибкая настройка поиска.



