Волгоградцам предлагают принять участие в акции #коробкахрабрости, в рамках которой добровольцы соберут игрушки для маленьких пациентов клинической больницы скорой помощи №25. Все подарки будут помещены в специальную коробку храбрости, которую планируется установить у процедурного кабинета в медицинском учреждении. После уколов либо сдачи анализов дети смогут выбрать себе любой понравившийся презент.

Организаторы считают, что подарок станет своеобразной наградой за храбрость. «Детям нравятся маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, маленькие наборы ЛЕГО, сейчас новый пик популярности у покемонов. Также дети любят пазлы, книги. Всё это можно приносить в институт, где и осуществляется сбор», – рассказала руководитель волонтёрского центра ВГИИКа Анастасия Бессмертнова.

Организаторы акции уточнили, что нельзя передавать деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые игрушки, а также предметы с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки. Кроме того, из-за ослабленного иммунитета детей ведётся сбор только новых игрушек.

Принести игрушки можно до 5 марта в Волгоградский государственный институт искусств и культуры по адресу: ул. Ковровская, 4. Справки по телефону 8-905-063-78-47.



