Волгоградский художник Илья Кучерявый открывает свою первую персональную выставку, посвященную Санк-Петербургу и его окрестностям. Выставка «Нежно-радужно и дождь…» начинает свою работу 6 февраля в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

В экспозиции будут представлены пейзажные произведения художника, созданные в Санкт-Петербурге и его окрестностях летом 2019 года. Это медитативно-спокойные ландшафтные пейзажи и динамичные городские мотивы.

Отметим, Илья Кучерявый является научным сотрудником и реставратором Музея Музея Машкова. С 2003 года он участвует в выставках, среди которых: Международная биеннале современного искусства «Диалог: цвет и линия» (Волгоград, 2008), городская выставка «Мир натюрморта» (Волгоград, 2014), выставка произведений волгоградских художников «Театр навсегда» в Музее Машкова (Волгоград, 2018). Художник много работает на пленэре в родном Волгограде и его окрестностях, пытаясь поймать и запечатлеть ускользающие мгновения поразившей его красоты.

Выставка «Нежно-радужно и дождь…» будет работать с 6 февраля по 1 марта 2020 в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул.Чуйкова, 37.



