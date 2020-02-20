В завершении Масленичной недели в ЦПКиО Волгограда пройдут народные гулянья, посвященные этому празднику. В рамках мероприятия гостей ждут интерактивные площадки, концертная программа и угощения.

Праздник начнется 1 марта в 13:00 с выставки народных умельцев, и веселой концертной программы с конкурсами, танцами и песнями. Рядом будут проводиться молодецкие забавы для взрослых и детворы, где настоящие богатыри и юные добры молодцы будут соревноваться и в перетягивании каната, и забавляться с гирями. Самых сильных ждут призы и награды.

В концерте гости парка смогут познакомиться с творчеством детской вокальной студии «Ассорти» ЦКД «Родина», ансамбля «Ягодка», и других коллективов народного творчества. В организации праздника принимают самое активное участие активисты конструктивно-экологическое движения России «Кедр» и Волгоградской общественной организации «ВОСВОД», а также станицы Сарпинская и Круга вольных путешественников «Солнечный ветер».

В заключение праздника всех ждут блины, чай, хоровод, и традиционное чучело Масленицы, как настоящий символ уходящей зимы. Активных участников праздника ждут приятные подарки за участие в конкурсах. Финал масленичных гуляний намечен на 17:00.



