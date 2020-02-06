Волгоградская областная библиотека им. М. Горького проведет уже традиционную акцию «День влюбленных в книгу», на которую приглашаются все желающие. Акция будет проходить 13 февраля в Международный день дарения книг. Это праздник не только для любителей книг, но и для библиотек, лучшим подарком для которых станут новые издания, подаренные читателями.

В этот день посетители смогут познакомиться с фондами библиотеки на книжно-иллюстративных выставках, принять участие в различных конкурсах и викторинах и сделать селфи в тематических фотозонах. Любителей изобразительного искусства ждут выставки живописи и графики волгоградских художников, а также интересные выставки фотографий. Ежечасно с 11:00 до 17:00 можно будет принять участие в квест-инсталляции и мастер-классе по состариванию бумаги «Позывные души: вам письмо!».

В 13:30 на свой бенефис «С книгой по жизни» приглашает профессор кафедры русского языка Волгоградской академии МВД России, доктор филологических наук Наталия Прокурова.

В 16:00 начнутся подведение итогов конкурса логотипов «Горьковке – 120» и награждение победителей, встреча с победителем международных и городских музыкальных конкурсов, юным композитором и пианистом Владимиром Морозовым, преподавателями и учащимися ДШИ №8 г. Волгограда, заседание клуба «Компромисс» и викторина «О чём расскажет поцелуй» по материалам юмористического альманаха. В 17:00 всех влюбленных в книгу ждут на вечере интеллектуальных свиданий «Quiz-Love».

В 18:00 любители фантастики смогут принять участие в круглом столе с волгоградскими писателями Евгением Лукиным, Сергеем Синякиным, Юрием Астровым, Борисом Завгородним, Евгением Мисюриным, посвящённом юбилеям Айзека Азимова, Гарри Гаррисона, Рэя Брэдбери, Аркадия Стругацкого и Еремея Парнова.

Начиная с 18:30 на «Посиделках в БГ» можно будет услышать стихи молодых волгоградских поэтов Александра Глуховского, Макса Виноградова, Людмилы Хабло и Олеси Харченко.

С подробной программой акции можно ознакомиться по ссылке. Справки по телефонам: 8(8442) 33-51-94, 33-20-21.



