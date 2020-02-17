Новая выставка «Природы чудные мгновения» откроет красоту окружающего нас мира. Выставка открывается 18 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и является результатом совместной работы музея-заповедника с художницей Людмилой Васильевой. Автор пишет в разных техниках и не ограничивается одним жанром, используя акварель и масло. Каждая картина уникальна по-своему, экспозиция объединила творчество разных лет.

На выставке «Природы чудные мгновения» будут представлены работы, на которых Людмила Васильева реалистично изображает красоту окружающего мира. «Каждый человек видит этот мир по-своему. Кто-то считает, что в этом мире очень мало хорошего, прекрасного. Но это не так. На нашей чудесной планете на самом деле очень много красоты, света, любви и счастья. Надо только научиться это видеть, замечать. А ещё хорошо бы научиться это все беречь, ведь красота так хрупка, беззащитна. Нашей цивилизации давно пора поменять свой образ жизни, научиться жить в гармонии с природой. Вот об этом и рассказывают мои картины, ради этого я занимаюсь живописью. Желаю всем на этой выставке пропитаться красотой, тишиной, светом и стать лучше и прекраснее», — описывает свою работу художница.

Открытие состоится 18 февраля в 14.00. Вход свободный.

Выставка продолжит работу до 23 марта.

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