Лекция-воркшоп «Шедевр в современном искусстве: Мона Лиза» будет проходить в выставочном зале музея Машкова (ул. Чуйкова, 37) в рамках проекта «ПРОСТО СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО» и выставки «Эрмитаж. 255 лет».

Мероприятие состоится 15 февраля, начало в 17:00. В рамках лекции с гостями обсудят то, как «Джоконда» Леонардо да Винчи стала одной из самых изображаемых картин в истории современного искусства. Она вдохновила таких известных художников, как Казимир Малевич, Марсель Дюшан, Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Бэнкси и других.

А ещё, во время мероприятия каждый сможет самостоятельно поработать со столь узнаваемым образом мирового искусства.

Лекцию читает научный сотрудник музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Иван Говорухин. Воркшоп проводит член Союза художников России Мария Мелихова.

Справки по телефону: 24-16-79



