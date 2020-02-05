В рамках фестиваля «Японская весна в Волгограде» в музее Машкова состоится лекция-экскурсия «Современная печатная графика Японии». Лекцию проведет специалист по современной печатной графике Японии, независимого куратора международных проектов Андрей Мартынов.

Напомним, фестиваль «Японская весна в Волгограде» проходит в областном центре с 16 января по 23 февраля. В его рамках уже открылась выставка «Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х гг.» в Музее Машкова, состоялся Фестиваль японского кино, проходят мастер-классы, лекции и иные мероприятия.

Мероприятие будет проходить 8 февраля в выставочном зале Музея Машкова. Во время мероприятия гости познакомятся с работами, представленными на выставке «Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х гг.», а также послушать лекцию «Современная печатная графика Японии». Слушателей ждёт небольшой исторический дискурс по истории японского искусства XVIII–XX вв., однако основное внимание будет уделено периоду 1970-х годов – времени расцвета японской графики. Подробно будет рассмотрено творчество двух художников – Тэцуи Ноды и Ли Уффана.

Начало лекции в 17:00 в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул.Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.Волгоград



