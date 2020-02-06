На следующей неделе МУ «ГМЦ «Лидер» проведет очередное мероприятие в рамках цикла творческих встреч «Перфоманс» в формате фестиваля.

Как сообщают организаторы, во время мероприятия 13 февраля состоится концерт группы «Сказки на ночь». В этот же день на цене выступит «ПIН», исполнитель который подарит немного cover-версий уже известных песен и поделится авторской музыкой.

Организатором мероприятия выступает МУ «ГМЦ «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Мероприятие будет проходить 13 февраля, начало в 19:00. Все подробности по ссылке.







