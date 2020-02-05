Волгоград уже готов попрощаться с зимой, которой особо и не было, и встретить «Широкую Масленицу». Народные гулянья в этом году пройдут в парке Царицынский в пойме реки Царица. 1 марта жителей и гостей города ждет обширная программа мероприятий. В парке состоится праздничный концерт, сжигание чучела масленицы, и, конечно, главный атрибут праздника — горячие блины.

В 2020 году масленичная неделя совпадает с последней календарной неделей зимы, кульминацией праздника станут народные гуляния «Эх, гуляй Масленица!», которые состоятся в первый день весны.

Одной из ярких страниц праздника станет работа интерактивной площадки со старинными казачьими забавами. Все желающие смогут принять участие в казачьих играх, испытать себя в ловкости и силе. Отдельные площадки в новом формате представят районы Волгограда. Так, представители Тракторозаводского района на протяжении всего праздника будут печь блины и угощать ими всех желающих. А в фотозоне, которую готовит район, можно будет сфотографироваться на фоне трехметрового самовара.

Попробовать традиционное масленичное угощение – блины – можно будет и на другой площадке. Предприниматели Волгограда сразятся между собой в городском конкурсе «Царицынские блины». Кто печет в городе самые вкусные, аппетитные и румяные блины, выяснит компетентное жюри, после чего организаторы раздадут лакомство всем гостям праздника.

Гостей ждет множество традиционных русских игр с призами, а также большая праздничная шоу-программа с масленичными театрализованными интермедиями. Отдельная программа запланирована для детей. Здесь же можно будет принять участие в подведении итогов городского конкурса на лучшее исполнение масленичных кукол. Кульминацией праздника станет сожжение большого чучела Масленицы.



