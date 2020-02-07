В этом году жители сразу трёх регионов, включая Волгоградский, смогут увидеть ретро-поезд «Воинский эшелон». Межрегиональный проект «Воинский эшелон» стартует уже в апреле. В течении двух месяцев поезд будет курсировать между станциями Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей.

Как сообщают в Минкультуры РФ, железнодорожный состав с военной техникой Музея-заповедника «Сталинградская битва» посетит в этом году 75 станций. К прибытию «Воинского эшелона» будут приурочены патриотические акции и концерты. Коме того в регионе запланированы многочисленные тематические спектакли, выставки, военный парад, акции «Бессметный полк», «Свеча памяти» и другие события.



