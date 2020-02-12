В честь Дня защитника Отечества в Волгограде будет дан праздничный салют, который намечен на вечер 23 февраля. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уже начали подготовку к проведению салюта.

По данным пресс-службы Южного военного округа, 23 февраля артиллеристы ЮВО проведут праздничный салют на нижней террасе набережной 62-й Армии, где жители и гости Волгограда смогут увидеть салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.

Всего для проведения салютов будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М.

В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам и подготовке орудий.



