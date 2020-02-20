В начале следующей недели в Волгограде открывается единственный в России Музей российской горчицы. Музей будет располагаться на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». На открытии гости смогут стать участниками экскурсии по новому музею, понаблюдать за процессом отжима горчичного масла на ручных прессах, а также продегустировать горчичную продукцию Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта».

Музей российской горчицы – это современная интерактивная экспозиция, ставшая результатом совместной работы музея — заповедника и ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта».

Место для музея выбрано не случайно: выращенная именно в Сарепте горчица стала известна во всем мире как «русская», превратив городок на Нижней Волге в одну из трех мировых горчичных столиц, наряду с французским Дижоном и английским Девонширом. Не удивительно, что именно в Сарепте в 1810 году появился первый в России горчично-маслобойный завод, ставший одной из «визитных карточек» региона.

В Музее российской горчицы можно будет узнать о том, как использовалась горчица разными народами, начиная со времен Древней Греции и заканчивая последними достижениями современного горчичного завода. Особое внимание уделено распространению горчицы в нашей стране, развитию горчичного производства в Сарепте.

На интерактивной выставке будет работать цифровая электронная «Горчичная библиотека». Посетители смогут увидеть экспонаты из фондов музея-заповедника, макет горчичного завода и торгового дома Сарепты в Санкт-Петербурге, оригинальные элементы оборудования с сарептского горчичного завода, награды и медали Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта». Любой посетитель Музея российской горчицы сможет попробовать получить горчичное масло из семян на прессах по технологиям 200-летней давности.

Открытие музея состоится 24 февраля в 13:00.



