С 2020 года «Концессии водоснабжения» расширили список обучающих программ своего учебного центра, добавив новую специальность «Стропальщик», а также программу повышения квалификации «Ремонт и обслуживание хлораторного оборудования». В настоящее время в водоканале есть производственная необходимость в этих рабочих специальностях, поэтому компания приняла решение не обращаться к сторонним организациям, а обучать своих сотрудников самостоятельно.

Учебный центр учрежден «Концессиями водоснабжения» в 2018 году. Компания имеет бессрочную лицензию на оказание услуг по профессиональному обучению, выданную областным комитетом образования, науки и молодежной политики. Учебный центр проводит полноценную и разностороннюю подготовку кадров в водопроводно-канализационном хозяйстве: уже работающие сотрудники повышают свою квалификацию, получают новые либо смежные профессии, а только принятые в штат работники, не имеющие специальных навыков, приобретают их, чтобы после обучения перевестись на выбранную профессию.

За время существования учебного центра с июня 2018 года до конца 2019 года в нем прошли обучение уже 280 человек. На сегодняшний день профессиональное обучение осуществляется по 10 рабочим профессиям: «Машинист насосных установок», «Оператор на аэротенках», «Оператор на фильтрах», «Оператор хлораторной установки», «Слесарь аварийно-восстановительных работ», «Оператор очистных сооружений», «Оператор на песколовках и жироловках», «Пробоотборщик», «Слесарь-ремонтник», «Стропальщик», а также по программе повышения квалификации: «Ремонт и обслуживание хлораторного оборудования».

Все преподаватели центра прошли профессиональную подготовку. Учебный центр оснащен новейшей учебной литературой по специальностям и набором наглядных пособий, кроме того, здесь оборудован компьютерный класс для теоретического тестирования. Например, такое тестирование проходили участники Областного конкурса профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры — 2019» в рамках теоретической части испытаний, а уже после этого показывали свои профессиональные навыки на базе тренировочного полигона «Олимпийский», который также был построен для подготовки кадров, но уже в практической части.

Обучение на базе предприятия становится одной из самых востребованных форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Связано это с тем, что не только в Волгограде, но и по всей стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих, владеющих современными технологиями и способных удовлетворить потребности и интересы работодателя. Технологии развиваются, и ими нужно уметь пользоваться, а уже имеющиеся навыки необходимо отрабатывать и улучшать. Грамотная подготовка и переподготовка кадров – это жизненная необходимость любой компании.



