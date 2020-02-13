23 февраля жителей и гостей города приглашают на самое зрелищное и яркое мероприятие, которое проводится лишь раз в году. ТРЦ «Акварель» соберет лучших бойцов клубов исторической реконструкции для участия в настоящем рыцарском турнире. В программе – поединки в формате 3 на 3.

Мероприятие будет проходить в центральном атриуме торгового центра с 16:00 до 19:00. Участниками рыцарского турнира станут представители 5 клубов из разных городов России – чтобы доказать, что именно они лучшие бойцы. Зрители увидят настоящие железные кольчуги, мечи и булавы.

В рамках мероприятия для всех желающих будет работать тематическая фотозона, где любой сможет почувствовать себя в роли рыцарей.

Важно! Всё мероприятие проходит при медицинском сопровождении бригады скорой помощи.



